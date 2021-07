Achtelfinal-Aus! Ofner verliert Krimi in Los Cabos

Sebastian Ofner ist am Mittwoch (Ortszeit) im Achtelfinale des mit 694.655 Dollar dotierten Tennis-Turniers in Los Cabos (Mexiko) gescheitert. Der Steirer musste sich dem als Nummer fünf gesetzten Australier Jordan Thompson nach rund zweieinhalbstündigem harten Kampf 6:3, 4:6 und 5:7 geschlagen geben und verpasste damit sein bestes Abschneiden auf der ATP-Tour seit dem Semifinal-Einzug in Kitzbühel 2017.