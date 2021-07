Aktion scharf: Gepanschter Honig in Wien entdeckt

Bei einer internationalen Polizeiaktion gegen den Handel mit gefälschten und minderwertigen Lebensmitteln sind in den vergangenen eineinhalb Jahren weltweit 15.451 Tonnen illegaler Produkte im Wert von rund 53,8 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Eine Aktion konzentrierte sich auf gefälschten Honig, auch in Österreich wurde dabei in untersuchten Proben Fremdzucker nachgewiesen.