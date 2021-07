ÖBB lässt Taxis in Enns wieder zufahren

Nach dem Bau einer Park-&-Ride-Anlage wurde die Zufahrt zum Ennser Bahnhofsgebäude neu geregelt, durften zuletzt Taxis weder zufahren noch halten, was mitunter viele Bahnkunden verärgerte. So klagte vor rund zehn Tagen auch der Ennser Taxi-Unternehmer Manfred Brenner in der „Krone“: Nicht nur Touristen, sondern auch Patienten der Rehaklinik und vor allem internationale Geschäftsleute, die in den Ennshafen müssen, verzweifeln auf der Suche nach einem weiterbefördernden Untersatz. Bisher hatten wir immer versucht, uns zumindest in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs aufzuhalten, doch nun wurden wir mehrfach angezeigt.“