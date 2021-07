VKI-Test: Hühnerfleisch meist mit Keimen belastet

Küchen-Hygiene noch wichtiger

„Unser Test beleuchtet ein Grundproblem der Geflügelzucht“, so Siegenthaler. „Zu viele Produkte enthalten krankheitserregende Keime.“ Sie rät, bei der Verarbeitung von Fleisch und Gemüse stets separate Küchenutensilien zu verwenden und auf Hygiene zu achten. „Das kann sogenannte Kreuzkontaminationen verhindern, bei denen Krankheitserreger vom Fleisch etwa in den Salat geraten“, so die Ernährungswissenschaftlerin. „Zudem sollte Hühnerfleisch immer vollständig durchgegart und im Vorfeld möglichst nicht gewaschen werden. Denn durch abtropfendes Wasser können Keime leicht verbreitet werden.“