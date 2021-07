Magischer Knasmüllner dreht die Partie für Rapid!

Wenn man glaubt, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo der Christoph Knasmüllner her - mit einem Traum-Doppelpack hat der gar nicht so selten sehr kritisch gesehene Edeltechniker das Duell von SK Rapid mit AC Sparta Prag in Wien-Hütteldorf gedreht! Vor allem sein 1. Treffer, mit dem er den 0:1-Zwischenstand gegen die Tschechen in der Champions-League-Quali egalisierte, hatte es dabei in sich …