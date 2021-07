Erste Infos für die MAN-Mitarbeiter in Steyr

Über 500 Millionen Euro

Auch in Linz lichtet sich der Nebel langsam. Borealis will sich ja von der Stickstoff-Sparte, in der auch Pflanzennährstoffe und Melamin entstehen, samt seiner rund 750 Mitarbeiter trennen. Die britische Großbank Barclays soll laut der Agentur Reuters damit beauftragt worden sein, den Verkauf abzuwickeln. Bis Ende Juli können erste Angebote eingereicht werden. Spekuliert wird, dass der Deal zwischen 500 und 600 Millionen Euro wert sein soll.