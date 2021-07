Segelflieger im Burgenland auf Feld notgelandet

Alarm schlug ein Burgenländer. Am Himmel über der Lafnitz zwischen Heiligenkreuz und Deutsch Minihof hatte er einen Segelflieger im Sturzflug beobachtet. In größter Sorge setzte der Augenzeuge am Montag kurz nach 17 Uhr einen Notruf ab. Beamte der Polizeiinspektion Königsdorf rückten aus. 20 Minuten später wurde das notgelandete Segelflugzeug auf einem bereits abgeernteten Weizenfeld entdeckt.