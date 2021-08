Marinierter Pfirsich begleitet Kalbsbries

Zubereitung: Öl in einer Pfanne erhitzen und die Eierschwammerl bei mittlerer Hitze braten. Von der Hitze nehmen, Butter und Kräuter hinzugeben und etwas Gemüsefond oder Wasser ablöschen. Zum Schluss etwas Zitronensaft, Zeste und fein geschnittene Petersilie hinzufügen. Marinierter Pfirsich: 1 Weingarten oder Saturnpfirsich, Olivenöl, Zitrone, Kerbel. Zubereitung: Den Pfirsich in Spalten schneiden und danach in grobe Würfel. Mit ein bisschen Olivenöl, Zitrone und frisch geschnittenen Kerbel marinieren. Sherry-Beurre Blanc Zutaten: 100g Schalotten, 40g Champignons, 20g Staudensellerie, 400ml Geflügelfond, 100ml Fino Sherry oder Vin Jun, 40g Creme Fraiche, 50g Butter, Salz, Pfeffer, Zitrone. Zubereitung: Schalotten in feine Streifen schneiden und in etwas Butter glasig schwitzen. Dann geschnittene Champignons und Sellerie hinzugeben und weitere 5 Minuten dünsten lassen. Danach mit Sherry ablöschen und auf die Hälfte reduzieren. Mit Geflügelfond aufgießen und ebenfalls zur Hälfte reduzieren lassen. Die Sauce durch ein feines Sieb passieren und mit Creme Fraiche und kalter Butter mixen. Mit einem Schluck Sherry, Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken.



Das glasierte Kalbsbries mit den Eierschwammerl, dem Pfirsich und der köstlichen Sherry-Beurre Blanc anrichten.

Viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen und guten Appetit.