„Rasche und unbürokratische Hilfe“ für Opfer

Nach der Schadensabwehr geht es nun um die Schadenserhebung in den vom Hochwasser des Wochenendes betroffenen Gebieten in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Salzburg versprachen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landshauptmann Wilfried Haslauer (beide ÖVP) „rasche und unbürokratische Hilfe“ für die Betroffenen.