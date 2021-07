ÖFB-Team: Abschluss der WM-Quali in Klagenfurt!

Das erste Heimspiel im Herbst im Rahmen der WM-Quali gegen Schottland (7. September) wird wie bereits angekündigt im Wiener Ernst-Happel-Stadion über die Bühne gehen. Davor steht für die Auswahl von Teamchef Franco Foda das WM-Quali-Auswärtsdoppel am 1. bzw. 4. September gegen die Republik Moldau (in Chisinau) und Israel (in Haifa) auf dem Programm.