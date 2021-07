Gestohlener Kater braucht dringend Medikamente

Der wunderschöne Kater wurde in der Nacht von 8. auf 9. Juli aus seinem Freigehege in Klagenfurt-Feschnig gestohlen. Die Tür wurde aufgezwängt. Seine neun Katzenkumpels trauern ebenfalls um den Maine Coon-Kater, der nicht zur Zucht verwendet werden kann, da er kastriert ist. Zudem leidet Milo an hochansteckendem Katzenschnupfen und muss in regelmäßigen Abständen von vier Wochen eine Spritze beim Tierarzt erhalten. Auch Futter darf er nur von der Marke Royal Canin fressen.