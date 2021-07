Maine Coon Kater Milo aus Freigehege gestohlen

Nicht nur eine Familie in Klagenfurt-Feschnig ist am Verzweifeln, sondern auch neun Samtpfoten, mit denen der wunderschöne Maine Coon Kater Milo in einem Freigehege zusammengelebt hat. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von einem unbekannten Täter die Tür des Freigeheges aufgebrochen, seitdem ist Milo wie vom Erdboden verschluckt. Die Besitzer befürchten, dass der zutrauliche Kater gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt.