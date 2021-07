Tödliches Scheitern auf dem Weg zum Schloss

Surreal und hart

Regisseur Ulf Dückelmann entwickelt aus dem unvollendeten Romanfragment von Franz Kafka eine brillante Szenenfolge. Die Atmosphäre, am Beginn angelehnt an Polanskis „Tanz der Vampire“, bleibt dunkel und surreal. Die weitläufige Bühne wird mit einer Filmleinwand aufgebrochen, immer wieder werden innere Monologe von K. zugespielt (Video Clemens Bobbe). Dückelmann balanciert in der Interpretation des Fragments zwischen der kritischen Darstellung eines diktatorischen Systems und der Skizzierung eines Selbstfindungsprozesses, der nie gelingen kann: Der Mensch wird sich selbst nie verstehen und nie in sein Innerstes – das Schloss – gelangen!