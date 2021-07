Scharnstein-Flair soll noch weitere Kreise ziehen

Tüfteln an Shop-Design

Deutschland, Österreich und Südtirol hat das vom Almtal aus agierende Unternehmen, das mit Möbel, Heimtextilien, Mode und Kosmetik bei den Kunden punktet, im Visier. „Wir haben hier noch sehr viel Potenzial“, so Kepplinger, der mit einem Team an neuen Shop-Designs tüftelt. „Was die Grüne-Erde-Welt im Großen ist, wollen wir im Kleinen direkt in den Geschäften vermitteln“, sagt der 63-Jährige. Abseits davon werden die Pläne für den Grüne-Erde-Campus am Gelände des früheren Sensenwerks der Firma Redtenbacher in Scharnstein weiterentwickelt, wo sich Wohnen, Arbeiten und Leben vermischen sollen.