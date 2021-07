Kritik an 2-G-Regel: „Discos werden leer bleiben“

Freier Eintritt oder Gratisgetränke für Geimpfte?

Mit Zuckerln wie freiem Eintritt oder Gratisgetränken für Geimpfte will man nun zum sicheren Fortgehen animieren - und letztlich auch zum Stich: „Obwohl es ja nicht unsere Aufgabe ist, Junge für die Impfung zu sensibilisieren“, so Ratzenberger in der „Krone“.