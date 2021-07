Schweden schiebt nicht mehr nach Afghanistan ab

Abschiebungen nach Afghanistan werden derzeit heiß diskutiert. Während Österreich einen Stopp ablehnt, weist Schweden bis auf Weiteres keine Menschen mehr nach Afghanistan aus. Als Grund führte die schwedische Migrationsbehörde am Freitag die schwierige Sicherheitslage am Hindukusch an: Diese habe sich in kurzer Zeit verändert, nachdem die militant-islamistischen Taliban die Kontrolle über große Teile des Landes übernommen haben. Deswegen werden keine Ausweisungen oder Abschiebungen nach Afghanistan mehr vollzogen.