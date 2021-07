„Klammer“: Erster Trailer zum spektakulären Biopic

Gedreht wurde unter anderem am Patscherkofel bei Innsbruck und im Kärntner Oberdrauburg. Und in der Wiener Stadthalle wurde - wie berichtet - das Pressezentrum des Konferenzraumes des Olympischen Dorfs 1976 am Patscherkofel nachgestellt. Harry Lampl mimt Reporter-Legende Heinz Prüller, der damals Klammers Frau Eva (Valerie Huber) seine Akkreditierung gab, damit sie Franz (der Klagenfurter Mime Julian Waldner) nahe kommen konnte.