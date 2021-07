Lebensversicherung: Paukner soll es wieder richten

Bruck-Coach Mario Santner geht ganz entspannt ins heutige Cup-Duell daheim gegen Ostliga-Konkurrent Stripfing (19 Uhr). Kann er auch! Zumal der gelernte Feuerwehrmann ja quasi die beste Versicherung hat. Und zwar das heimische Parkstadion, wo Torjäger Matus Paukner und Co. vor dem erneuten Saison-Abbruch zu einer echten Macht wurden. „Seit Oktober 2019 sind wir nun zuhause ungeschlagen. Diese Serie wollen wir natürlich fortsetzten“, hofft der 41-Jährige, der bei dieser Mission auf altbewährtes Personal zurückgreifen kann. „Die Leistungsträger sind hiergeblieben. Zudem haben wir ein paar hungrige Talente dazu geholt.“



Titelkandidat Stripfing mit einigen Ausfällen

Für Stripfing-Coach Hans Kleer steht wie für die Brucker der Aufstieg in die zweite Runde des UNIQA-ÖFB-Cup im Vordergrund. Einfach wird es aber auf keinen Fall - zeigten die Brucker ja in der letzten Saison eine ganz starke Seite von sich im Parkstadion. Außerdem haben die Stripfinger einige Ausfälle zu verkraften. „Für uns natürlich eine ganz schwierige Situation“, weiß Kleer, „aber wir wollen aufsteigen und die nächste Runde erreichen. Egal wie wir das anstellen.“



Schwierige Aufgabe für Traiskirchen

Schwer - aber nicht unlösbar ist die Aufgabe für Traiskirchen. Die Bachmayer-Elf muss bei Zweitligist Lafnitz ran und geht als Außenseiter ins Spiel. Obmann Werner Trost sieht die Aufstiegschancen 30:70. „Bei uns fallen einige Stammkräfte aus und Lafnitz hat letzte Saison gezeigt, welche Qualität sie in der Mannschaft haben. Wir können nur überraschen und den Favoriten ärgern.“