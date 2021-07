Lobnig: „Das ist meine Horror-Vorstellung“

Vorsicht ist schon vor Abflug geboten

Elisabeth Eberl, Trainerin von Speerwerferin Victoria Hudson, wird sich mit ihrer Athletin bis zum Abflug am 26. Juli isolieren. „Nur noch zum Training gehen und das war es. Das ist so was Wichtiges, da darf halt einfach nichts mehr sein, wir müssen wirklich aufpassen.“ So sieht das auch Flachwasser-Kanutin Ana Roxana Lehaci: „Wir treffen nicht Gott und die Welt, bleiben bei Familien und Freunden. Da passen auch sie sehr gut auf, da sie wissen, dass es für uns um viel geht.“