Betreiber: „Seestadt hat auch viele schöne Orte!“

So wurde etwa bei der Gebäudekonfiguration darauf geachtet, dass sie Schatten werfen. Bis Ende des Jahres wird es rund 1720 Bäume auf dem Areal geben - bis diese jedoch groß genug sind, um Schatten zu werfen, wird es etwa zehn Jahre dauern. Auch die Sitzbänke aus Granit haben Sinn: „Sie sind nachhaltig und können nur schwer verschmutzt werden“, so die Projektleiterin für den öffentlichen Raum, Barbara Völker. Warm werden sie zwar bei Hitze, „aber nicht zu sehr“. Was so nicht stimmt. Die „Krone“ konnte 47,6 Grad messen!