Alkolenkerin verursacht Unfall mit fast 2 Promille

An beiden Fahrzeugen sowie an der Verkehrsinsel entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab ein Ergebnis von „stolzen“ 1,94 Promille. Der Führerschein wurde ihr noch an Ort und Stelle vor abgenommen. Die Frau wird an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt.