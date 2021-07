Zöliakie: Gluten-Überempfindlichkeit mit Folgen

Alleine an der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz werden etwa jährlich an die 30 Patienten neu mit Zöliakie diagnostiziert und mehr als 300 Kinder und Jugendliche, die an der Krankheit leiden, kontinuierlich betreut, wie Manuel Prevedel berichtet. Er arbeitet im Team rund um die Pädiatrische Gastroenterologin Almuthe Hauer, die sich vor allem der Behandlung und Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Magen-Darm- bzw. Lebererkrankungen widmet.