Bulgarien wählt schon wieder ein neues Parlament

Die Bulgaren wählen am Sonntag zum zweiten Mal binnen gut 100 Tagen ein neues Parlament. Die Neuwahl in dem ärmsten EU-Land wurde nach drei gescheiterten Anläufen zur Regierungsbildung notwendig. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bürgerlichen Partei GERB des Ex-Ministerpräsidenten Boiko Borissow mit der populistischen „Es gibt so ein Volk“ ITN des Entertainers Slawi Trifonow.