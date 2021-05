Bulgarien steht offenbar wieder vor Neuwahl

In Bulgarien zeichnen sich nur knapp einen Monat nach der Parlamentswahl Neuwahlen ab. Die Sozialisten erklärten am Samstag, sollten sie am Mittwoch wie erwartet von Präsident Rumen Radew das Mandat zur Regierungsbildung erhalten, würden sie es umgehend zurückgeben. Es sei unmöglich, in der zersplitterten Parteienlandschaft eine Mehrheit zu bilden. Zuletzt hatte auch die konservative Partei Gerb als Wahlsieger ihr Mandat zurückgegeben.