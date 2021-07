Rapid: Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff!

Tag der offenen Tür

Obwohl es noch mehrere Chancen gab, selbst als Kühbauer alle zehn Feldspieler getauscht hatte. „Das Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft intakt ist“, war Rapids Trainer zufrieden. „So einen Test haben wir gebraucht.“ Zehn Tage vor dem Hinspiel in der Champions-League-Quali gegen Sparta Prag fehlt jetzt nur noch der Feinschliff. Das gilt aber noch mehr für die Tschechen, die am Freitag in Wolfsberg 2:3 verloren. Heute stehen bei Rapid auch wieder die Fans im Mittelpunkt, da beginnt um 9.30 Uhr der Tag der offenen Tür mit der Kühbauer-Truppe.