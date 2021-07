Seglerin Donner: Olympische Spiele 2024 als Ziel

Sie ist erst 17 Jahre alt, aber sie ist ambitioniert - in der neuen Episode des „Einwürfe“-Podcasts der „Kärntner Krone“ sagt die Klagenfurter Seglerin Rosa Donner: „Mein großes Ziel ist es, 2024 bei den Olympischen Spielen mit am Start zu sein. Bei uns liegt das Segeln in der Familie: Mein Opa und meine Mama sind gesegelt und wir haben ein Boot am Wörthersee.“