„Haben Steuerzahlern einiges Geld gespart“

Harald Sonderegger, geboren am 19. Februar 1964 in Bludenz, studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Innsbruck und Wien. Bis er 1995 zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Schlins gewählt wurde, arbeitete er als Verwaltungsjurist bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Im Mai 2013 folgte er Andrea Kaufmann als Landesrätin nach, die das Bürgermeisteramt in Dornbirn übernahm. Im Oktober 2014 wurde Harald Sonderegger zum Präsidenten des Vorarlberger Landtags gewählt. 2019 wurde er in diesem Amt bestätigt.