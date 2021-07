Hummels macht sich über Kumpel Haaland lustig

Er habe zu viel Zeit auf dem Instagram-Account von Erling Haaland verbracht, scherzt Mats Hummels - auf Instagram, versteht sich. Der Gag ist, dass Hummels sich in einem gewöhnungsbedürftigen bis fragwürdigen Out fit zeigt und damit natürlich auf den ebenfalls dezent bizarren Modegeschmack Haalands anspielt. Der hatte in jüngerer Vergangenheit ja tatsächlich immer wieder unter Beweis gestellt, dass er am Rasen besser aufgehoben als in der Modebranche.