Gwen Stefani zeigt ihr wunderschönes Brautkleid

„Träume werden wahr!!! Ich liebe dich Blake Shelton“, schrieb Gwen Stefani zu mehreren Fotos von ihrer Hochzeit und erhielt dafür viele Glückwünsche von ihren Fans und Promi-Freunden. Auch Heidi Klum, die mit dem Brautpaar befreundet ist, gratulierte den beiden. Ob die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin zur Hochzeit, die in kleinem Kreis auf der Farm des Countrystars in Oklahoma gefeiert wurde, eingeladen war oder nicht, wurde allerdings nicht bekannt.