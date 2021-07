Gwen Stefani und Blake Shelton haben Ja gesagt

„Seit sie sich verlobt haben, war ihnen klar, dass sie nicht heiraten werden, wenn ihre Familien und ihre Freunde nicht dabei sein können“, so der Insider. „Gwen sagte schon sehr früh, dass sie eine Hochzeit im Sommer will. Sie war traurig, als es Anfang des Jahres so aussah, als würde die Pandemie niemals enden. Sie fing im Frühling aber langsam an, die Hochzeit zu planen.“