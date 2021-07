Wolff: „Aufgeben ist das Letzte, was wir tun!“

Jeder Tag sei eine Lernerfahrung, so Wolff. „Es ist etwas, was uns aber langfristig stärker macht. Wenn wir einst zurückschauen werden wir erkennen, dass das jetzt gerade notwendig war. Es wird uns zum Erfolg bringen. Es sind Menschen an der Arbeit und wenn die eine gute Einstellung haben, kommt auch Performance am Auto raus. Deshalb kämpfen wir so lange, wie es mathematisch möglich ist, die WM zu gewinnen.“