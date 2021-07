„Unglaubwürdig!“ Marko feuert gegen Wolff

Im Gegensatz zur Vorwoche ändern sich nur die „Patscherln“ der Autos. Pirelli bringt die weichsten Reifenmischungen an die Strecke. „In der Vergangenheit war es immer so, dass entweder Mercedes oder wir auf einem Typ Reifen besser zurechtkamen. Wir müssen das Wetter genau im Auge behalten. Wenn der Regen den Gummi von der Strecke spült, ändern sich Nuancen, aber die können mitentscheidend sein“, so Marko.