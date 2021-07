Wegen Messi: „Verschenkt“ Barca nun sogar Spieler?

Glanzleistung bei Copa America

Vier Tage nach dem Ende des Vertrages zwischen Messi und Barca war die Zukunft des 34-jährigen Superstars weiter ungewiss. Der Argentinier hat sich bisher zu seinen Plänen für die neue Saison überhaupt nicht geäußert. Er glänzt derzeit bei der Copa America in Brasilien. Beim 3:0 der „Seleccion“ im Viertelfinale gegen Ecuador bereitete er am Samstagabend in Goiania die zwei ersten Treffer vor, das 3:0 schoss er per Freistoß.