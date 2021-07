Tornadohilfe: Mobile Kirche blieb einmal stehen

Hilfen sind da

„Einige Häuser, welche direkt im Zentrum des Sturms waren, mussten sofort abgerissen werden. Einige Häuser können erhalten bleiben. Wessely berichtet vom Militär, das genauso im Einsatz ist wie die Feuerwehr. Sowohl am Anfang als auch am Ende der Ortschaft gibt es Ausgabestellen für Hygieneartikel, Lebensmittel und andere nötige Güter. Den Menschen wird geholfen. Trotzdem ist es erschreckend, so ein Chaos zu sehen.