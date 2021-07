Giannis oder Phoenix? Bucks im NBA-Finale

Für die Phoenix Suns oder die Milwaukee Bucks endet zum Abschluss dieser Saison eine lange Durststrecke in der NBA. Von Dienstagabend an geht es für die beiden Teams in maximal sieben Partien um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt - einen Titel, den die Bucks 1971 gewonnen haben und die Suns noch nie. Ob beide Teams in Bestbesetzung antreten können, ist unklar. Insbesondere der Einsatz des zweifachen MVP Giannis Antetokounmpo aufseiten der Bucks ist wegen einer Knieverletzung zumindest für den Auftakt fraglich. Die für den Finaleinzug entscheidende Auswärtspartie am Samstagabend beim 118:107 gegen die Atlanta Hakws verpasste er wegen seiner Knieblessur.