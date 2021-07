Auf den spannenden Spuren der alten Römer radeln

„Die Virunum-Tour ist eine Genießerstrecke für Radfahrer. Sie führt von Klagenfurt nach Maria Saal und von dort auf den Magdalensberg“, sagt Helga Steger von der Tourismusinformation Mittelkärnten. Die 25 Kilometer lange Strecke führt auch am Maria Saaler Dom und an den Römerausgrabungen vorbei. Das Ziel ist der Gipfel in 1059 Meter Seehöhe, der über Wald- und Forstwege erreicht werden kann. Lange lässt es sich auf dem Waldboden gemütlich dahin rollen.