Das sind die Tücken beim Reisen mit Grünem Pass

Als „Ticket in die Freiheit“ pries Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) den Grünen Pass an. Allerdings - ganz so einfach ist es nicht. Grundsätzlich gilt der 3-G-Nachweis, doch viele Länder haben eigene Regeln für die Einreise. Hier gibt es einen kleinen Überblick!