Wien: Fieberhafte Suche nach Bub (9) mit Happy End

Dramatischer Sucheinsatz am Donnerstag in Wien: Ein neun Jahre alter Bub, der an Autismus leidet, war im Zuge eines Schülertransports an der falschen Haltestelle ausgestiegen und zunächst spurlos verschwunden. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, Dutzende Beamte sowie zwei Diensthunde waren daran beteiligt, fieberhaft wurde nach dem Neunjährigen gesucht. Nach einem öffentlichen Aufruf der Wiener Polizei auf Twitter sollte schlussendlich der entscheidende Hinweis eingehen.