Games with Gold: Die Gratis-Spiele im Juli

Auch im Juli können sich Xbox-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Bereit zum Download stehen diesen Monat das Rätsel-Adventure „Planet Alpha“ (vom 1. bis 31. Juli auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), das Geschicklichkeitsspiel „Rock of Ages 3: Make & Break“ (vom 16. Juli bis 15. August auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), der Plattformer „Conker: Live & Reloaded“ (vom 1. bis 15. Juli auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie die Retro-Klassiker-Sammlung „Midway Arcade Origins“ (vom 16. bis zum 31. Juli auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar).