„Arnold‘s Stammtisch“ eröffnete mit James Cameron

Arnold Schwarzenegger hat am Montag eine neue Online-Gesprächsreihe mit dem Namen „Arnold‘s Stammtisch“ gestartet, bei dem er sich einmal im Monat mit Klimaschützern und Klimaschützerinnen aus der ganzen Welt in geselliger Runde im Internet trifft, um zu plaudern. Sein erster Gast war Kult-Regisseur James Cameron, dem Schwarzenegger erst einmal erklärte, was so ein österreichischer Stammtisch ist. Cameron, der sich aus Wellington in Neuseeland von der Post-Produktion seiner kommenden Filme „Avatar 2“, „Avatar 3“ und „Avatar 4“ meldete, amüsierte sich darüber und fragte: „Müssen wir Lederhosen tragen?“ Man einigte sich dann aber auf einen „Jägerhut“.