Skoliose-OP: Kunststoffseil statt Metallstäbe

Skoliose ist eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Sie tritt bei drei Prozent aller Kinder und Jugendlichen auf. In schweren Fällen raten Experten zu einer möglichst raschen Operation. Dabei kam es aber bisher meist zu einer Versteifung von längeren Wirbelsäulenabschnitten und somit zu einer Einschränkung der gewohnten Beweglichkeit. Zur Bewältigung ihres Alltags müssen die Patienen dann ihre Bewegungsmuster anpassen. Bei einer alternativen, neuenTechnik, der „dynamischen Skoliosekorrektur“ werden „die Wirbel wie bei der Versteifung mit Schrauben besetzt, die Schrauben dann jedoch anstelle von Metallstäben mit einem speziellen Seil, das aus einem medizinischen Kunststoff besteht, verbunden. Damit lässt sich die Krümmung korrigieren und die Wirbelsäule bleibt trotzdem beweglich“, erläutert der Skoliose-Spezialist Dr. Stefan Schenk, Oberarzt am Wirbelsäulenzentrum im Orthopädischen Spital Speising in Wien.