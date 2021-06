Lehrerkürzung: Schulen und Eltern auf der Straße

ÖVP-Zierfuß fordert Umdenken der Stadt

Für den Bildungssprecher der Wiener ÖVP ist klar: „Kürzungen an zahlreichen Schulen zwei Wochen vor dem Sommer sind ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Planungen für das nächste Schuljahr sind so nicht möglich. Ein Umdenken seitens der Stadt muss spätestens jetzt stattfinden". Die Forderung Wiederkehrs und Himmers nach Mitteln vom Bund sei in diesem Zusammenhang "ein durchschaubares Ablenkungsmanöver und mehr als lächerlich. Die Stadt müsse „endlich Verantwortung übernehmen und selbst entsprechende Geldsummen für die Bildung in die Hand nehmen, so wie andere Bundesländer auch!", so Zierfuß.