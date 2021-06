100 Wiener Schulen verlieren ab Herbst Lehrer

Bei den Mittel- und Volksschulen steigt die Hälfte mit weniger Posten aus. „Wir können nicht jemanden etwas geben, der es braucht, ohne es einem anderen wegzunehmen“, meinte Himmer dazu. Schließlich hätte man nur ein begrenztes Budget vom Bund zur Verfügung. Kritik dazu ließ nicht lange auf sich warten: Wien würde Einsparungen im Bildungssystem vornehmen, so die Rathausopposition. „Wir nehmen so viel Geld in die Hand wie noch nie“, entgegnet Wiederkehr. Neben den Mitteln vom Bund schaffe Wien 220 zusätzliche Dienststellen.