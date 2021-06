Weitere 2200 Stunden für Wiener Härtefall-Schulen

Nach viel Ärger über das neue System der Lehrerzuteilung für Pflichtschulen in Wien stockt die Stadt die Ressourcen auf. Schulstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) stellte am Freitag in einer Pressekonferenz zusätzlich 2200 Wochenstunden in Aussicht. Über deren Einsatz soll demnächst in den Gesprächen mit den Schulen entschieden werden. Wiederkehr bekräftigte zugleich seine Forderung an den Bund nach 1000 neuen Lehrerstellen.