Kurz zu ÖFB: Land kann „zutiefst beeindruckt sein“

Bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat das Fußball-EM-Achtelfinalspiel des ÖFB-Teams gegen Italien (1:2 n.V.) am Samstag in London bleibenden Eindruck hinterlassen. „Gestern Abend hat das ganze Land die Daumen gedrückt, und auch wenn die Italiener gewonnen haben, können wir alle wirklich zutiefst beeindruckt und stolz auf unsere Mannschaft sein. Das war eine unglaubliche Leistung und hat wirklich Freude gemacht, das erleben zu dürfen“, sagte der Kanzler am Sonntag in Spielberg.