Aktion gegen Roadrunner: „Schalten Gang höher“

„Einen Gang höher schalten“ will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im Kampf gegen Österreichs Roadrunner-Szene. Die bis zu 1000 Tempobolzer allein in Wien machen vor allem den Kahlenberg zu ihrem Gummi-Gummi-Treffpunkt. Die „Krone“ war bei einem Schwerpunkt in der Nacht auf Samstag mit dabei: 682 Anzeigen.