Raserin hatte noch keine 24 Stunden Führerschein

208 Anzeigen

Auf der beliebten Raserstrecke entlang der B1 in Linz und im Bezirk Linz-Land wurde bei 7940 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, es hagelte 208 Anzeigen wegen Tempo-Überschreitung. Trauriger Höchstwert: 126 km/h in einer 70er-Zone. Besonders auffällig war eine Probeführerscheinbesitzerin, die erst am Freitag ihre Fahrerlaubnis bekam und diese am Abend wegen Raserei gleich wieder abgeben musste.