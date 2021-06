Spanien-Star: Sie wünschen meinen Kindern den Tod

Im Gespräch mit dem Sender „Cope“ schildert der Stürmer, dass er in den letzten Tagen kaum geschlafen habe. „Vielleicht habe ich meinen Job nicht so gemacht, wie ich es sollte. Ich verstehe, dass ich kritisiert werde, weil ich kein Tor geschossen habe, aber ich wünschte, die Leute würden sich in die Lage versetzen, wie es ist, wenn man Drohungen erhält, wenn einem gesagt wird, dass die eigenen Kinder sterben sollen“, erzählt Morata.