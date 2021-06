Bernd Wiesberger nach Startrunde im Spitzenfeld

Bernd Wiesberger hat sich am ersten Tag der BMW Open der European Golf-Tour in München ins Spitzenfeld gespielt. Mit einer 65er-Runde (5 unter Par) lag der Burgenländer bei dem mit 1,5 Mio. Euro dotierten Turnier am Donnerstag auf Rang zehn. Allerdings wurde der Bewerb am Nachmittag wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen, nicht alle Spieler konnte ihre Runde beenden.