KEBA braucht mehr Mitarbeiter und auch mehr Platz

In der Industriezeile werden weitere Flächen angemietet

Die Nachfrage nach Wallboxen zum Laden von E-Autos ist groß. „Unter zwölf Wochen Lieferzeit geht derzeit gar nichts, normal liegen wir bei vier Wochen“, so Luftensteiner. Für den geplanten KEBA-Campus in Leonding und Pasching ist bereits der erste Gemeinderatsbeschluss da, der Baustart ist erst für 2023 geplant. Noch heuer mietet die Firma weitere Flächen in der Industriezeile in Linz an, um Platz für die Produktion zu schaffen.